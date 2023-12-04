Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati: 'Aksaray galibiyeti lige tutunmamızı sağladı'

Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, 68 Aksarayspor deplasmanında çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hem haftalardır kazanamama stresini üzerimizden attık hem de lige yeniden tutunduk" dedi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 16.haftasında 68 Aksarayspor deplasmanından Bekir Turaç Böke'nin golüyle 3 puanla ayrılan Denizlispor'da büyük sevinç yaşanıyor. 6 Haftalık mağlubiyet serisini sonlandırarak puan cetvelinde bir basamak yükselen Yeşil Siyahlı ekipte, teknik direktör Özcan Bizati zor bir deplasmandan alınan galibiyetin hem lige yeniden tutunma hem de kazanamama stresini üzerlerinden atma konusunda çok önemli olduğunu ifade etti. 68 Aksarayspor'un son haftaların çıkış yakalayan takımlarından biri olduğunu belirten Bizati, "Geçen hafta iç sahada kaybettiğimiz maçta özellikle son yarım saat çok pozisyon üretmiştik. Ancak sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. İlk geldiğimiz günden beri oyuncularımızın çalışma isteğinden memnun olduğumuzu hep ifade ettik. Aksarayspor maçına hem antrenmanlarda hem de rakibin analizi konusunda çok iyi hazırlandık. Antrenmanda çalıştıklarımızın büyük bir kısmını sahaya yansıttık. Kendi saha ve seyircisi önünde kazanmak isteyen bir takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Elbette eksiklerimiz var. Bunları çalışarak gidereceğiz" dedi.

Aksaray deplasmanındaki galibiyetin yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandığını ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Her takımın hedefine ulaşmak için büyük bir mücadele verdiği, hiç bir skorun sürpriz olmadığı zor bir gruptayız. Bu yüzden, bir galibiyet veya bir mağlubiyet bizi rehavet veya umutsuzluğa itmemeli. Camia olarak kenetlendiğimiz taktirde hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzde İskenderunspor maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Denizlispor, İskenderunspor maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı idmanla başlayacak. - DENİZLİ