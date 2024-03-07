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Menemen FK, Somaspor'u mağlup ederek play-off hattına girdi

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Somaspor'u 2-0 mağlup ederek play-off hattına girmeyi başardı. Takımın teknik direktörü Yılmaz Vural, Denizlispor maçının hazırlıklarına başlanması talimatını verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Somaspor galibiyetiyle birlikte play-off hattına girmeyi başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 29. hafta mücadelesinde Somaspor'la karşı karşıya geldi. Rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, puanını 48'e çıkarttı. Isparta 32 Spor'un da Amed Sportif'e kaybetmesiyle birlikte altın değerinde 3 puan kazanan İzmir temsilcisi, haftalar sonra play-off hattına girmeyi başardı. Takımının rehavete kapılmaması konusunda gerekli uyarıları yapan Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın, biran önce Denizlispor maçının hazırlıklarına başlanması için ekibine talimat verdiği öğrenildi. 30. haftayı BAY geçecek olan Menemen FK, 31. hafta İzmir'de Denizlispor'u konuk edecek.

Öte yandan Menemen FK, ligde oynadığı son iki maçını da kazanarak iki maçlık galibiyet serisine imza attı. Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesini de gole kapatmayı başarırken, rakip fileleri ise 4 kez havalandırdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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