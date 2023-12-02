Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin Trafik Kavgasında Bıçaklandı

ESKİ Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin (53), trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada taksici Barış A. tarafından bıçakla yaralandı. Çetin, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Ulus Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Eski Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile taksi şoförü Barış A. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Barış A., Çetin'i göğsünden bıçakladı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ali Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksi şoförü Barış A.'yı gözaltına aldı. Barış A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.