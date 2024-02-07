Denizlispor, Erzincanspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında deplasmanda Erzincanspor'la karşılaşacak. Takım, teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.
Denizlispor, Erzincanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında deplasmanda Erzincanspor'la karşılaşacak. Bu sabah teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde toplanan takım, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemal Çetinkaya takımla birlikte çalışmalara başlarken, Berkant Gündem takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. - DENİZLİ