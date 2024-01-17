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Denizlispor-Amedspor Maçı Sonrası Yaşanan Kavgada Genç Baba Bıçaklandı

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Babası ve kardeşiyle birlikte Denizlispor-Amedspor maçını izleyen genç baba, stat çıkışında yaşanan yan bakma kavgasında tartıştığı gruptaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren şahsın babası, olaya karışanlardan sadece bir kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Babası ve kardeşiyle birlikte Denizlispor-Amed spor maçını izleyen genç baba, stat çıkışında yaşanan yan bakma kavgasında tartıştığı gruptaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren şahsın babası, olaya karışanlardan sadece bir kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Denizli'de yaşayan evli ve 7 aylık bir çocuk babası Yasin Karaobalı (30), babası Şenol Karaobalı ve kardeşi Hüseyin Karaobalı ile Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Denizlispor-Amed spor maçını izledi. Maç sonu stattan çıktıktan sonra araçlarına doğru ilerleyen Karaobalı ailesi ile stadyumun çıkış kapısında bekleyen B.Y. (26) ve arkadaşları arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre B.Y. ve arkadaşlarının, "Ne bakıyorsun, düzgün yürüyün" şeklinde laf atması üzerine iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kalabalık grup halinde aileye saldıranlar, Yasin Karaobalı'nın yere düştüğü esnada bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yasin Karaobalı, ameliyata alındı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen genç babanın sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Olay ardından başlatılan soruşturma kapsamında B.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede evladından gelen iyi bir haberi bekleyen baba Şenol Karaobalı, taraftarı oldukları Denizli spor'un maçını izlemek için gittikleri stat çıkışında yaşananları anlattı. Oğullarıyla birlikte maça gittiği belirten Karaobalı, maç çıkısı bir grubun kendilerine "Bize neden yan bakıyorsun" şeklinde laf attığını, yollarına devam ettiklerinde ise, "Neden doğru düzgün yürümüyorsunuz?" diyerek sataştığını söyledi. Sonrasında çıkan arbedede oğluna 15-20 kişilik kalabalık grubun saldırdığını belirten baba Karaobalı, "Oğlum yerde yatarken bir kişi tarafından bıçaklanmış. Biz sonradan öğrendik. Allah şifasına versin, çok kritik şu anda durumu. Zanlılardan birisi yakalanmış ama bize saldıranlar 15-20 kişiydi. Bu kişilerin de yakalanmasını ve bir an önce adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.

"İnsanlar bu tarz etkinliklere gidemeyecek mi"

Kalabalık bir grubun ağabeyinin üzerine saldırdığını ifade eden Hüseyin Karaobalı, "Yerde bıçaklamışlar. Bıçaklayanlar kaçtıktan sonra ağabeyimin bıçaklandığını gördüm. Şu anda hastanede ve durumu kritik. Biz spor adına sosyal bir aktiviteye gidiyoruz. Bunların olması üzücü bir durum. İnsanlar bu tarz etkinliklere gidemeyecek mi? Kalabalık bir gruptu, yalnızca biri yakalandı. Şu anda dışarıdalar, geziyorlar. Diğer şahıslar için bir gözaltı, tutuklama yok. Yalnızca bir kişiyi tutukladılar. Umarım adalet yerini bulur" diye konuştu.

Kavga anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Öte yandan Yasin Karaobalı'nın bıçaklandığı kavga anı ise güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; Karaobalı ailesi ile bir grup arasında yaşanan tartışma, daha sonra bir kişinin Yasin Karaobalı'ya yumruk atmasıyla başlayan kavganın etraftakilerin de dahil olmasıyla büyümesi, kalabalık grubun saldırısı sonucu yere düşen Yasin Karaobalı'nın bıçaklanması yer aldı. Polislerin müdahalesiyle grubun dağıtıldığı ve yaralının ambulansa alınarak hastaneye götürüldüğü görüntüler de kayıtlara yansıdı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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