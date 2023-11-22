Denizlispor, yeni teknik direktörünü açıkladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kaybederek düşme hattına giren Denizlispor, teknik direktör Bülent Ertuğrul ile yollarını ayırdıktan sonra Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kaybederek düşme hattına giren ve teknik direktör Bülent Ertuğrul ile yollarını ayıran Denizlispor'da yeni teknik direktör Özcan Bizati oldu. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özcan Bizati'ye hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak geçen sezon Tuzlaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam Denizlispor'da daha önce de teknik direktörlük yapmıştı.