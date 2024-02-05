Denizlispor Taraftarı Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

DENİZLİSPOR taraftarları arasında çıkan kavgada Berkay Yıldırım (26) tarafından bıçaklanan Yasin Karaobalı (30) tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 14 Ocak'ta Atatürk Stadyumu önünde meydana geldi. Denizlispor ile Amed Sportif Faaliyetleri arasında oynanan karşılaşmanın ardından stattan çıkışta, her ikisi de ev sahibi takımın taraftarı olan Yasin Karaobalı ile Berkay Yıldırım arasında iddiaya göre omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü. Yasin Karaobalı'nın yanındakilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Arbede sırasında yere düşen Karaobalı, Berkay Yıldırım tarafından karnından bıçaklandı. O sırada kavgayı gören polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaralanan Yasin Karaobalı, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan Berkay Yıldırım, polis tarafından yakalandı. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken14 Ocak'tan buyana yoğun bakımda tedavi gören Yasin Karaobalı, bu sabah hayatını kaybetti. (DHA)