Üye Girişi
Haberler

Denizlispor Taraftarı Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Denizlispor taraftarları arasında çıkan kavgada Berkay Yıldırım tarafından bıçaklanan Yasin Karaobalı tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

DENİZLİSPOR taraftarları arasında çıkan kavgada Berkay Yıldırım (26) tarafından bıçaklanan Yasin Karaobalı (30) tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 14 Ocak'ta Atatürk Stadyumu önünde meydana geldi. Denizlispor ile Amed Sportif Faaliyetleri arasında oynanan karşılaşmanın ardından stattan çıkışta, her ikisi de ev sahibi takımın taraftarı olan Yasin Karaobalı ile Berkay Yıldırım arasında iddiaya göre omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü. Yasin Karaobalı'nın yanındakilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Arbede sırasında yere düşen Karaobalı, Berkay Yıldırım tarafından karnından bıçaklandı. O sırada kavgayı gören polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaralanan Yasin Karaobalı, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan Berkay Yıldırım, polis tarafından yakalandı. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken14 Ocak'tan buyana yoğun bakımda tedavi gören Yasin Karaobalı, bu sabah hayatını kaybetti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizlispor Güvenlik Şiddet Hukuk Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Van bugün okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Van'da okul yok mu? 6 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 6 Şubat'ta ne oldu, bugünün önemi ne? Roma - Cagliari maç özeti! (VİDEO) Roma - Cagliari maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bursa yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Bursa'da okul yok mu? Brentford - Manchester City maç özeti! (VİDEO) Brentford - Manchester City maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Brentford - Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brentford - Manchester City maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? Deprem ile ilgili ayetler neler? Deprem ayeti hangi ayet? Depremde ölenler şehit midir? Kimler şehit sayılır? Brentford - Manchester City maçı CANLI izle! 5 Şubat Brentford - Manchester City maçı canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title