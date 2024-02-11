Denizlispor, 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu
Denizlispor, 24 Erzincanspor karşısında 1-0 mağlup oldu. Maçın golü İbrahim Yılmaz tarafından atıldı.
0 mağlup oldu.
Stat: Erzincan 13 Şubat Stadyumu
Hakemler: Serkan Pınar, Adnan Akbulut, Murat Şimşek
Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Deniz Kodal dk.64), Bekir Turaç Böke, Muhammed Eren Kıryolcu (Samet Gündüz dk.46), Oktay Kısaoğlu (Alaattin Öner dk.64), Mustafa Kaçan (Yusuf İnanır dk.83), Alihan Kalkan (Ahmet Tekin dk.46), Emre Furtuna
Yedekler: Ali Yalçın, Ramazan Karakurt, Emre Yıldırım, Mehmet Sıngın, Emir Dinç
Teknik Direktör: Özcan Bizati
24 Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Özkan Yiğiter, Yusuf Onur Arıkan, Gençer Cansev (Gökhan Payal dk.79), Ziya Alkurt (Hasan Kaya dk.71), Çınar Tarhan, Ali Altınöz (Bahadır Taşdelen dk.46), İlker Günaslan, İbrahim Yılmaz (Kubilay Türk Yılmaz dk.87), Oğuzhan Aynaoğlu (Furkan Işıkdemir dk.79)
Yedekler: Erdi Yokuşlu, Enes Eren, Yunus Tarhan, Adem Metin Türk, Enes Yılmaz,
Teknik Direktör: Bülent Akan
Goller: İbrahim Yılmaz (dk.39) (Erzincanspor) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Gençer Cansev, Kamil İçer, Bahadır Taşdelen, Özkan Yiğiter, (Erzincanspor) Alihan Kalkan, Ahmet Tekin, Bekir Turaç Böke (Denizlispor) - DENİZLİ