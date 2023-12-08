Taksi Şoförü Denizlispor Eski Başkanını Bıçakladı

Trafikte tartıştığı Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin'i bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan taksi şoförünün görüntüleri ortaya çıktı. Olaya tanık olan vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, taksi şoförünün tehditler savurduğu anlar yer aldı.

2 Aralık günü saat 00.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana gelen olayda; taksici Barış A. ile Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin arasında trafikte tartışma yaşandı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede elindeki bıçağı rastgele savuran Barış A. (23), Ali Çetin'i yüzü, sırtı ve sol göğsünden bıçakladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi nedeniyle tedavisine özel bir hastanede devam edilen Çetin'in bu nedenle henüz ifadesini veremediği öğrenildi.

Saldırgan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı

Denizlispor eski başkanı Ali Çetin'in yanı sıra olaya müdahale etmek isteyen bir kişinin daha bıçaklandığı bıçaklı saldırıya karışan taksicinin, olay anında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Olaya tanık olan bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, taksicinin Çetin ve beraberindekilere ağır hakaretler ettiği, sinkaflı küfürler ve ölüm tehditleri savurduğu anlar yer aldı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Barış A.'nın "Ne dedim ben sana. Seni öldüreceğim" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. - DENİZLİ