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Denizlispor, Erzincanspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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TFF 2. Lig'de mücadele eden Denizlispor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Erzincanspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Denizlispor, son 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

DENİZLİ(İHA) – TFF. 2. Lig'de mücadele eden Denizlispor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Erzincanspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Denizlispor, hafta sonu 11 Şubat 2024 Pazar günü deplasmanda Erzincanspor ile karşılaşacak. Yeşil siyahlı ekip hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik direktör Özcan Bizati nezaretinde sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. sırada düşme hattında bulunan Denizlispor, son 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Erzincanspor ise son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik direktör Özcan Bizati, "Bizim için sonuç almak çok önemli, takım sürekli olarak kendini geliştirmeye ve mücadele etmeye devam ediyor. Dolayısıyla, gelecek maçlarda daha olumlu sonuçlar alabileceğiz. Yeşil siyahlı ekip taraftarlarını da arkasına alarak güçlü bir şekilde devam edecek" dedi.

Denizlispor, yarın sabah havayolu ile Çardak Havalimanından İstanbul'a oradan aktarmalı olarak Trabzon'a geçen ekip karayoluyla Erzincan'a geçiş yapacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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