Denizlispor Iğdır FK'yı mağlup etti
Denizlispor, Iğdır FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçta Oktay Kısaoğlu, Bekir Turaç Böke ve Halil İbrahim Sönmez gol attı.
1 mağlup etti.
Stat: Iğdır Şehir Stadyumu
Hakemler: Hasan Kaçar, Gökhan Salduz, Abdulkadir Yılmazoğlu
Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mehmet Sıngın (Yusuf İnanır dk.85), Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Alaattin Öner (Deniz Kodal dk.85), Mustafa Kaçan (Ramazan Karakurt dk.69), Samet Gündüz (Emre Yıldırım dk.90?), Ahmet Tekin
Yedekler: Ali Yalçın, Ertuğrul Bağ, Ahmet Emre Acar, Emir Dinç, Emre Ak, Süleyman Bozbay
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Iğdır FK: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Tayfun Dingil (Hasan Hatipoğlu dk.46), Ali Ülgen (Hakan Yavuz dk.73), Burak Bekaroğlu, Enes Keskin (Eyüp Akcan dk.46), Enes Alıç, Halil İbrahim Sönmez, Bekir Can Kara (Mert Örnek dk.58), Mert Çölgeçen(Mesut Özdemir dk.46), Süleyman Güneş, Enes Soy
Yedekler: Altan Polat, Alperen Kuyubaşı, Serkan Yavuz, Caner Cavlun, Berkan Keskin,
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Oktay Kısaoğlu dk.36, Bekir Turaç Böke dk.70, dk.79(Denizlispor) Halil İbrahim Sönmez dk.90+3(Iğdır FK)
Sarı kartlar: Mustafa Kaçan, Oktay Kısaoğlu(Denizlispor) Enes Keskin, Bekir Can Kara, Halil İbrahim Sönmez(Iğdır FK) - DENİZLİ