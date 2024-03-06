Üye Girişi
Haberler

Denizlispor Iğdır FK'yı mağlup etti

Güncelleme:

Denizlispor, Iğdır FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçta Oktay Kısaoğlu, Bekir Turaç Böke ve Halil İbrahim Sönmez gol attı.

1 mağlup etti.

Stat: Iğdır Şehir Stadyumu

Hakemler: Hasan Kaçar, Gökhan Salduz, Abdulkadir Yılmazoğlu

Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mehmet Sıngın (Yusuf İnanır dk.85), Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Alaattin Öner (Deniz Kodal dk.85), Mustafa Kaçan (Ramazan Karakurt dk.69), Samet Gündüz (Emre Yıldırım dk.90?), Ahmet Tekin

Yedekler: Ali Yalçın, Ertuğrul Bağ, Ahmet Emre Acar, Emir Dinç, Emre Ak, Süleyman Bozbay

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Iğdır FK: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Tayfun Dingil (Hasan Hatipoğlu dk.46), Ali Ülgen (Hakan Yavuz dk.73), Burak Bekaroğlu, Enes Keskin (Eyüp Akcan dk.46), Enes Alıç, Halil İbrahim Sönmez, Bekir Can Kara (Mert Örnek dk.58), Mert Çölgeçen(Mesut Özdemir dk.46), Süleyman Güneş, Enes Soy

Yedekler: Altan Polat, Alperen Kuyubaşı, Serkan Yavuz, Caner Cavlun, Berkan Keskin,

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Oktay Kısaoğlu dk.36, Bekir Turaç Böke dk.70, dk.79(Denizlispor) Halil İbrahim Sönmez dk.90+3(Iğdır FK)

Sarı kartlar: Mustafa Kaçan, Oktay Kısaoğlu(Denizlispor) Enes Keskin, Bekir Can Kara, Halil İbrahim Sönmez(Iğdır FK) - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Sönmez Denizlispor Iğdır Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Seyit Ahmet Koçak kimdir? Memleket Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kaç yaşında, nereli? Kerem Okyay kimdir? Memleket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Kerem Okyay kaç yaşında, nereli? Barış Tunca kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kaç yaşında, nereli? 7 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mehmetcan Solak kimdir? Memleket Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmetcan Solak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title