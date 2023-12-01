Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, verilen ek sürede gerekli şartları yerine getirerek Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.

Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak, en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin gerçekleştirmiş olduğu başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler bakımından inceledi.

Kurul, incelemeler neticesinde Süper Lig'den Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor ve Vavacars Fatih Karagümrük; 1. Lig'den ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor, TEKSÜT Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor; TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Vanspor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Denizlispor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor, İnegölspor, İskenderunspor, Isparta 32 Spor, Karacabey Belediyespor, Kırşehir FK, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, Menemen FK, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşakspor'a ulusal lisans verdi.

Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig'den Mondihome Kayserispor; 1. Lig'den Altay, Bitexen Giresunspor, Erzurumspor FK; TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a üçer puan tenzili cezası verilmesini kararlaştırdı.

Verilen ek sürede gerekli şartları yerine getiren Denizlispor, geçen yıl verilen puan silme cezasından bu yıl kurtulmuş oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, TFF Kulüp Lisans Kurulu Ulusal Kulüp Lisansı kapsamında mali kriterleri yerine getirerek, ulusal lisans almıştır" denildi. - DENİZLİ