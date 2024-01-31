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Arnavutköy Belediyespor ile Denizlispor Berabere Kaldı

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Arnavutköy Belediyespor ile Denizlispor arasındaki maç berabere sonuçlandı. Maçta toplamda 4 gol atıldı.

2 berabere kaldı.

Hakemler: Erdem Demirtaş, Mustafa Özgenç, Feyzullah Çimen

Arnavutköy Belediyespor: Oğuz Çalışkan, Hakan Çinemre, Sirac Susancak (Abdullah Çelik dk. 90), İsmail Hakkı Doğan, Mert Özmen, Aykut Emre Yakut (Polat Yaldır dk. 78), Oğuz Kocabal, Atalay Yıldırım (Caner Hüseyin Bağ dk. 46), Emre Keskin, Cerem Talha Dinçer (Ahmet Arda Tuzcu dk. 90), Ömer Faruk Ermeç (Onat Kutay Kurt dk. 63)

Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Mustafa Kaçan (Ramazan Karakurt dk. 90), Alihan Kalkan (Ahmet Tekin dk. 76), Samet Emre Gündüz

Goller: Bekir Turaç Böke (dk. 2 ve 34) (Denizlispor), Cerem Talha Dinçer (dk. 28 ve 45) (Arnavutköy Belediyespor)

Sarı kartlar: Muhammed Eren Kıryolcu, Mustafa Kaçan, Bekir Turaç Böke(Denizlispor) Emre Keskin, Mert Özmen, İsmail Hakkı Doğan (Arnavutköy Belediyespor) - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aykut Emre Yakut Abdullah Çelik Hakan Çinemre Denizlispor Futbol Spor Güncel Haberler

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