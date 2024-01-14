14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Denizli spor - Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Denizlispor - Amedspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir?

DENİZLİSPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Ocak 2024 tarihinde Denizlispor ile Amedspor arasındaki TFF 2. Lig maçı, Fil Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Fil Spor 2, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 14:00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Futbol severler, bu mücadeleyi canlı olarak takip edebilirler.