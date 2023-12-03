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Denizlispor, 68 Aksarayspor'u 1-0 mağlup etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 16. haftasında Denizlispor, deplasmanda 68 Aksarayspor'u 1-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Denizlispor, Bekir Tunç Böke'nin golüyle maçı kazandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 16. haftasında deplasmanda 68 Aksarayspor'a konuk olan Denizlispor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Lig'de 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Denizlispor, deplasmanda konuk olduğu 68 Aksarayspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Maça üstün bir oyunla başlayan yeşil siyahlı ekip, Bekir Tunç Böke'nin 27. dakikasında attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Soyunma odasına üstün bir şekilde giden Denizlispor, karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutmayı başardı. İkinci golü bulmak için ataklar yapan Denizlispor'da, 70. dakikada Abdulkadir Sünger kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın geri kalan kısmını 10 kişi ile mücadele eden Denizlispor, karşılaşmada başka gol olmayınca 68 Aksarayspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuca göre Denizlispor puanını 14'e yükseltirken, 68 Aksarayspor 16 puanda kaldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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