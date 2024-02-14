Denizlispor, Göztepe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

TFF U19 Elit B Ligi'nde mücadele eden Denizlispor, 23. haftada evinde Göztepe ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

TFF U19 Elit B Ligi'nde yer alan ve 22. hafta itibarıyla 27 puanla 13. sırada bulunan Denizlispor, 23. haftada 3. sıradaki Göztepe'yi konuk edecek. Alt sıralardan kurtulma adına önemli olan müsabakaya Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya nezaretinde 3 puan parolası ile hazırlanan Denizlispor'da moraller yerinde. Kazanması halinde düşme hattından kurtulacak olan yeşil-siyahlılar, çalışmalarını Zafer Katrancı Tesisleri'nde sürdürüyor.

Göztepe maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, geride kalan haftayı maç yapmadan geçirdiklerine dikkat çekerek, "Bu hafta Göztepe ile oynayacağız. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz hafta içi bazı futbolcularımız okul maçlarından dolayı şehir dışındaydı. Dün itibarıyla tekrar tam kadro çalışmalara başlamış olduk. Yarın ve yarından sonra da çalışmamızı yapıp inşallah Göztepe maçına hazırlanmış olacağız" dedi.

"Göztepe maçı önemli"

"Ligin ilk yarısında deplasman maçları çok fazlaydı" diyen Gözlükaya, "Bu nedenle az puan toplamıştık. İkinci devrede daha iyi durumdayız. Bu maç önemli bu maçı kazanabilirsek Önümüzü daha rahat göreceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ