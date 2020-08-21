Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde (1)

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde (1)
21.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:10

Harun UANIK- Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise gitmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA

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