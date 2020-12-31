Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de görev yapan Türk askerine hitap etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de görev yapan Türk askerine hitap etti

31.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de görev yapan Türk askerine hitap etti

Azerbaycan'a sürpriz ziyaret yapan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan EDOK Komutanlığına geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

Azerbaycan'a sürpriz ziyaret yapan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan EDOK Komutanlığına geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerlerinin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefondan Türk askerine hitap etti.

Erdoğan sözlerine "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Azerbaycan Ordusu'nun değerli kahramanları hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum" ifadesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu'nu nasıl dualarla, sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık'ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır. Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan'ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz.  Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusu asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta yedi iklimde gerektiğinde canını özellikle ortaya koyacak, davasına hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk askeri ölürsem şehit kalırsam gazi inancı ile ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında en başta da Azerbaycan'da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirecektir. Suriye'den Libya'ya Somali'den Kosova'ya Afganistan'dan Katar'a kadar pek çok yerde barışın, huzurun, istikrarın korunması için mücadele eden tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Azerbaycan'daki siz değerli askerlerimize bir kez daha en kalbi selamlarımı sunuyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum."

GÖRÜN DÖKÜMÜ

-Erdoğan'nın konuşması 

-Detaylar 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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