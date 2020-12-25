CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı
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CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

25.12.2020 07:22 | Son Güncelleme: 25.12.2020 07:47

CHP İstanbul Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'a kasetle şantaj yapıldığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla çetenin yakalandığı iddia edildi.

Dün, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu 'Açıkça' programında önemli bir iddia gündeme getirildi. Programın konuklarından olan gazeteci Barış Pehlivan ve Aytunç Erkin, CHP İstanbul Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi olan Özgür Karabat'ın şantaja maruz kaldığını öne sürdü.

GİZLİ KAMERAYLA KAYIT ALTINA ALIP 10 MİLYON LİRA İSTEDİLER

İddialara göre Karabat seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanıştı. Kadın, Karabat'ı evine davet ederken; A.A., A.D.E., C.A. ve E.B.'den oluşan dört kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı. Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Karabat'tan 10 milyon TL istedi.

ÇETE ÜYELERİ SOYLU'NUN DİREKTİFİYLE KIBRIS'TA YAKALANDI

Şantaja boyun eğmeyen Karabat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Daha sonra Soylu konuyla ilgili olarak harekete geçti ve Kıbrıs'a kaçan şantaj çetesi yakalandı.

DÜN TUTUKLANDILAR

Çete üyeleri çıkarıldıkları 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından şantaj yaptıkları gerekçesiyle dün tutuklandı.

KARABAT BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Gazeteci Aytunç Erkin ise, şantaja maruz kalan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın bugün konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı
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