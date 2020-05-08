CHP'li Özel ve Özkoç hakkında soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın Fahrettin Altun'un avukatlarının şikayet dilekçesi üzerine başlatıldığı belirtilerek, "06 Mayıs 2020 tarihli şikayet dilekçeleri kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi'nin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında yayımlanan 'Boğaz'da kaçak var' başlıklı haberi müteakip, 27'nci dönem milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle adı geçen milletvekilleri hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA