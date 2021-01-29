CHP'den istifa eden Karabük Milletvekili Aksoy ve Yalova Milletvekili Özel, CHP'yi eleştirdi Açıklaması

CHP'den istifa eden Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin Atatürk'ün gösterdiği istikametten saptığını söyledi.

Aksoy, kendisi gibi CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

2018 seçimlerinde Karabük'ten milletvekili seçildiğini anımsatan Aksoy, seçim sürecinde ve öncesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda "Önce vatan, önce bayrak." diyerek göreve başladığını ifade etti.

Hüseyin Avni Aksoy, daha önce "CHP'nin Atatürk'ten uzaklaşmasının ve terörle arasına mesafe koymayan HDP yönetimiyle arasına mesafe koyamamasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımının ve yamuk ittifak politikalarının partiye zarar vereceğini" belirttiğini, önce CHP'nin öz evlatlarının ve partinin birliğinin düşünülmesi gerektiğini ısrarla anlattığını söyledi. Aksoy, şöyle konuştu:

"Ancak düşüncelerimiz hiç ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatları ve tabanımızda bize gönül vermiş seçmenlerimizden ziyade yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi. Nihayet 8 Aralık 2020'de TBMM'nin onurlu kürsüsünde HDP hariç tüm grupların alkışladığı tarihi bir konuşma yaparak Türk milletini ve partimizi uyardım. Atatürk'e 'Atatürk' demekten imtina edenleri ve milli ordumuza dil uzatanları TBMM'nin onurlu kürsüsünden 'Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ya da ne pahasına olursa olsun iktidarı alabilmek için değil, memleketi karpuz gibi ikiye bölmeden, icat çıkarmadan tek çıkar yol Türk milleti ittifakıdır.' dedim."

Aksoy, CHP'nin politikalarında değişiklik olmaması üzerine bütün milletvekillerine 10 Aralık 2020'de mektup yazarak görüşlerini ilettiklerini dile getirdi.

Mondros Mütarekesi'nden 2 hafta sonra 13 Kasım 1918'de emperyalist güçler tarafından Osmanlı'nın başkenti İstanbul'un işgal edildiğini anımsatan Aksoy, şöyle devam etti:

"İşgal kuvvetlerine karşı ilk kez 14 Mart 1919'da özgürlük için baş kaldıran Tıbbiyeli Hikmet ve zamanın güçlü Osmanlı Paşası Harbiyeli Mustafa Kemal Paşa ve de bu işgale karşı isyan edip Kuvayımilliye'ye katılan Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşı Cumhuriyet muallimi Mustafa Necati emperyalistlere karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı yürüterek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Tam bu noktada tarih tekerrür etmektedir. Kaderin cilvesi yine bir yurtsever 'tıbbiyeli', bir kahraman 'harbiyeli' ve vatansever bir 'Cumhuriyet muallimi' olarak tarihin sahnesine çıkıyoruz.

100 yıl sonra bugün Atatürk'ün 2 büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. CHP'den Atatürk'ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız, inat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz."

Aksoy, "milleti kamplara bölerek ve birbirlerine neredeyse düşman ederek yapılacak siyasetten medet ummanın millete yararı olmayacağına" işaret ederek, artık milletin tümünü kucaklayarak, kamplara bölünmeye çalışılan halkı barıştırarak ve yeni bir yol açarak siyaset yapılmasının Türkiye için yegane çıkış yolu olduğunu vurguladı.

"Israrlarımıza rağmen birlikteliğimizi sağlayamadık"

Yalova Milletvekili Özcan Özel ise 1995'te CHP'ye katıldığını, partinin baraja takıldığı ve yönetici listesine yedek üye bulunmadığı yıllarda eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ile sahalarda olduklarını söyledi.

Bugün partiyi yönetenlerin bir kısmının, o dönemde başka partinin üyesi olduğunu ve CHP aleyhine propaganda yaptıklarını anlatan Özel, partiye ilginin en aza indiği 1999'da Yalova'da parti yönetiminde yer aldığını kaydetti.

CHP'den, Muharrem ??????İnce ile birlikte milletvekili seçildiklerini anımsatan Özel, uzun yıllar sonra kazanılan Yalova Belediyesinin bugün kaybedilmesinde, olumsuz tüm bilgileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na vermelerine rağmen bunları dikkate almayan CHP Genel Merkezinin sorumlu olduğunu savundu.

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması üzerine, kendisinin Yalova'da ilk sıradan milletvekili seçildiğini anımsatan Özel, Olağanüstü Kurultay için imza toplanmaya başlanınca İnce'nin yanında yer aldığını anlattı.

Özel, "Milletvekilliği görevimiz devam ediyordu ama hem Grupta hem Genel Merkez nezdinde yalnızlaştırıldık, dışlandık." diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini aktaran Özel, "Yüzde kaç oy alacağı belli olmayan partilere gösterilen ilginin çeyreğinin, partimizin ötekileştirilmiş önderlerine gösterilmemesi bizleri yaraladı. Muharrem İnce ile partinin tüm ötekileştirilmiş evlatlarıyla görüşülüp birlik ve beraberliğin sağlanması adına yapılan çağrılara yanıt verilmedi." ifadelerini kullandı.

Özel, önerilerinin yer aldığı mektuplarını, Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sunduklarını dile getirerek, önerilerine hiçbir yanıt gelmediğini kaydetti.

Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edeceğini söyleyen Özel, "Israrlarımıza rağmen birlikteliğimizi sağlayamadık. Ancak ciddi bir uyarı veya işaret fişeği olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman