CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - BBP-DP-DEVA Partisi
CHP'de partiler arası bayramlaşma CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması BBP, DP, DEVA Partisi heyetlerinin konuşması ANKARA - CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.
25.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:43
CHP'de partiler arası bayramlaşma
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması
BBP, DP, DEVA Partisi heyetlerinin konuşması
ANKARA - CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı. CHP heyeti ile BBP, DP, DEVA Partisi heyetleri video konferansla bayramlaştı.
Kaynak: AA