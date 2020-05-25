CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - BBP-DP-DEVA Partisi
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CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - BBP-DP-DEVA Partisi

CHP'de partiler arası bayramlaşma CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması BBP, DP, DEVA Partisi heyetlerinin konuşması ANKARA - CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.

25.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:43

CHP'de partiler arası bayramlaşma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması

BBP, DP, DEVA Partisi heyetlerinin konuşması

ANKARA - CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı. CHP heyeti ile BBP, DP, DEVA Partisi heyetleri video konferansla bayramlaştı.

CHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - BBP-DP-DEVA Partisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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