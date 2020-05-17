'Cambaz' ile 'kırmızı altın' kirazın hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Cambaz' ile 'kırmızı altın' kirazın hasadı başladı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, üreticilerin 'kırmızı altın' olarak isimlendirdiği kiraz hasadı, bölgede adı 'cambaz' olarak bilinen üç ayaklı merdivenlerle yapılmaya başlandı.

'Cambaz' ile 'kırmızı altın' kirazın hasadı başladı
17.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:09

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, üreticilerin 'kırmızı altın' olarak isimlendirdiği kiraz hasadı, bölgede adı 'cambaz' olarak bilinen üç ayaklı merdivenlerle yapılmaya başlandı. Bahçelerde bulunan ve demirden yapılan, yüksekliği ise 10 metreye ulaşan cambazlara çıkan işçiler, ağaçlardan kirazları özenle topluyor.

Lezzeti ve kalın kabuğu dolayısıyla tercih edilen ve 'kırmızı altın' olarak adlandırılan Honaz kirazı için çiftçiler, yoğun hasat dönemine girmeye başladı. Üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla kiraz bahçelerine gidiyor. Bölgede olgunlaşan erkenci kirazlar toplanmaya başlanırken, yüksekliği 5 metreye kadar ulaşan ağaçlardan kirazları tek tek toplamanın kolay olmadığı gözleniyor. Honazlı üreticiler, daha önce tahta merdivenlere çıkarak, kirazları zor şartlarda topladıklarını söyledi. 'Cambaz' adını verdikleri, üçgen şeklinde ve 3 ayaklı merdiven geliştiren üreticiler, toplama işini bu sayede kolaylaştırdıklarını belirtti. Demirlerin birbirine kaynak yapılarak, birleştirildiği, yaklaşık 50 santimetre olan ve aralarda basamakların bulunduğu cambaza çıkan işçiler, ağaçlardaki kirazları eskisine göre daha kolay toplayabiliyor. Yüksekliği 10 metreye kadar ulaşan cambazlar, işçiler tarafından sürüklenerek, kiraz ağacının yanına taşınıyor. Aynı anda 3 kişinin birden çıkabildiği ve düşme tehlikesinin eski merdivene göre daha az olduğu cambazlarda işçiler, kirazları dalından koparıp, kovaya dolduruyor. Ardından kirazlar, boylarına göre ayrılıp, kasalanıyor. Honaz kirazı, iç piyasada tüketilmesinin yanı sıra Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka, İsveç gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

'CAMBAZ'IN NEDENİ AKROBASİ BENZERLİĞİYMİŞKiraz üreticisi İbrahim Sarıkaya, ürünü cambazlarla toplamanın daha güvenli olduğunu belirterek, "Kiraz üretmek ve toplamak çok zahmetli bir iş. Kiraz bizim için 'kırmızı altın'. Altın ne kadar değerliyse kiraz da bizim için o kadar değerli. Atalarımız toplama işini kolaylaştırmak için 'cambaz' adını verdiğimiz bu düzeneği bulmuşlar. Daha önce ağaçtan yapıyorduk. 3-5 yıl kullanınca kırılıyordu. Daha sonra demir malzemelerden cambaz yapmaya başladık. Cambazın üst kısımlarında durman biraz daha zor. İsmine, sirklerde akrobasi yapmaya benzediği için 'cambaz' denilmiş. Dengeyi sağlamak ve kirazı toplama yetenek istiyor. Ağır ve taşınması zor olduğu için biz buna tekerlek takıp bu sorunu da çözdük. Bizim kullandığımız 4 basamaklı, 5-6 basamaklı olanları da var. Onlar daha büyük ağaçlar için. Normalde 2 kişi üzerine çıkıp, kirazı topluyor. Daha büyüklerine 3 kişi de çıkabiliyor. Herkes buna çıkıp kiraz toplayamaz. Başka şehirlerden gelenler kolay kolay çıkıp toplayamaz. Merdivenden daha kullanışlı ve güvenlidir. Üç ayaklı olduğu için devrilmesi zordur. Başka bölgelerde merdiven kullanıyorlar ya da ağaca çıkıyorlar. Bu da ağaca ve ürüne zarar veriyor. Benim 20 cambazım var" diye konuştu.Cambaza çıkıp ağaçlardan kiraz toplayan Hadim Sarıkaya ise "Bizim için cambaza çıkıp toplamak kolay. Çocukluğumuzdan beri bunlara çıkıyoruz o yüzden alışkınız. Bizim için rahat ama bilmeyenler için zor. Biz cambaza oturarak da kiraz toplayabiliyoruz. Sabahtan akşama kadar 8-9 saat cambaz üzerinde kiraz topladığımız oluyor. Bazı cambazlar, ağacın büyüklüğüne göre 10 metreyi buluyor" dedi.

Üniversiteler salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçince ailesine yardım eden Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Emine Zehra Sarıkaya da "Burada kiraz toplayıp aileme yardım ediyorum. Evde oturmak yerine çalışıp onlara destek oluyorum. Sıcakta zor oluyor ama ben kiraz toplamayı seviyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Haber
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı
Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hatice Çarpar Tuba Büyüküstün Kenan İmirzalıoğlu Bartu Küçükçağlayan
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: 'Cambaz' ile 'kırmızı altın' kirazın hasadı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 10:36:13. #1.15#
title