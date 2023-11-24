Denizli Honaz'da Cennet Hurması Üretimi ve Kurutma İşlemleri Devam Ediyor

Cennet hurması üretimiyle Türkiye'de ilk 5 içerisinde yer alan Denizli Honaz'da, hasadın ardından kurutma işlemleri sürüyor. Kurutulunca değeri 10 kat artan cennet hurmaları sofraları süslüyor.

Cennet hurması üretim alanları, son yıllarda ürünün daha fazla tanınır hale gelmesi ve piyasada oldukça rağbet görmeye başlaması artış meydana geldi. Denizli'de Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde oldukça yaygın olarak yetiştirilen cennet hurması, yaş ve kuru olarak tüketilebiliyor. Kilogramı yaş olarak 15-20 TL civarında satılan ürün, kurutulduğu zaman 150-200 TL gibi bir fiyatla alıcı buluyor. Cennet hurması uygun ısı şartlarında yaklaşık üç hafta içerisinde olgunlaşıyor. Cennet hurması özellikle A vitamini ve karbonhidratlarca çok zengin olması sebebiyle lifli bir meyve olduğundan sindirim sistemi için oldukça faydalı, besin ve besleyici değeri oldukça yüksek. Üreticiler kurutma işleminin hijyenik ortamlarda olmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Kabuğu soyulduğu için kurutma işlemi araç trafiğinden, haşerattan uzakta yapılmalıdır. Üretilen ürünler İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yoğun olarak talep edilmektedir" dedi.

Türkiye'de Denizli ilk 5'te yer alıyor

Denizli cennet hurması üretimi bakımından Türkiye'de 5. sırada, Ege Bölgesi'nde 1. sırada yer alıyor. 2022 yılı TÜİK verilerine göre Honaz'da 7 bin 750 dekar alanda 5 bin 197 ton cennet hurması üretimi gerçekleştiği bilgisi yer alıyor. Dekara düşen ortalama elma verimi 670 kilogram. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre meyve veren yaştaki ağaç sayısı 259 bin 850 adet, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı 80 bin 383 adettir. Meyve veren ağaç başına verim 20 kilogram olduğu öğrenildi. Kentte yetiştirilen meyvelerin yüzde 90'ı Honaz ilçesinde gerçekleşiyor.

Kurutulunca 10 kat değerleniyor

Honaz 50 dönüm bahçe içerisinde bin 800 ağacının olduğunu ifade eden üretici İsmail Sarıkaya, bahçesinin 9 yaşında olduğunu ifade etti. Ekim ayının 15'i ile 20'si arasında başlayan hasadın havalarını soğumasına kadar devam ettiğini ifade eden üretici Sarıkaya, "İşçilerimiz sabah 8 gibi gelir, kovalara kasalara toplanır daha sonra soymak için evlerimize götürülür. Burada iplerimiz ve aparatlarımız var. Bunlara asılır 15 ile 20 gün arasında kurutulur, daha sonra kasalara alınarak hijyenik ortamlarda saklanır. Buradan hale ve tüketiciye ulaştırılır. Cennet hurmasının bir kısmını kuru olarak geri kalanını yaş olarak tüketiciye sunuyoruz. Yaşı 15-20 TL iken kurunun avantajı biraz daha fazla işçiliği çok ama yaklaşık 10 katı 150-200 TL bandında alınıp satılıyor. Emeği çok fazla, bizim için iyi bir gelir kapısı oldu, kuru ayrıca yurt dışına ihracatlar için çalışmalar da var. Zirai ilaçlamayı sürekli olarak yapıyoruz. Burada en büyük sıkıntımız Akdeniz meyve sineği ve unlu bitle mücadele ediyoruz. Tuzak desteği olursa çok daha iyi olacak, maliyetler çok yüksek, girdilerimiz çok fazla. Tarım Bakanlığından istediğimiz narenciye de tuzak desteği olduğu gibi cennet elmasında da desteği olursa bizim açımızdan da çok iyi olacaktır" dedi.

Honaz'da cennet hurması kirazı geçmeye başladı

Son yıllarda ekonomik getirisi nedeniyle üretimin arttığını ifade eden Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hüseyin Top ise ilçede en fazla üretim sağlanan bir diğer ürün olan Kiraz'ı geçmeye başladığını ifade etti. 10 yılda üretimin bir hayli arttığını ifade eden Başkan Top, "Geçen sene 100 ton elma soydurdum 26 ton kurusunu sattım, 60 liradan vermiştim. Bu sene 15-17 liraya alıyoruz. Kurusunu da 150 lira diyorlar şimdilik daha fiyat belli değil. Cennet hurması bizim burada kirazı geçti. 35-40 bin ton cennet elması üretiliyor. Bundan 10 yıl önce burada hiç bir şey yoktu 10 seneden bu yana popüler şekilde devam ediyor. Tesisin üzerindeki bu kurutmayı 2020 yılında projesini Çin'den aldık. Bu tesisimiz bin 300 metrekare alana sahip kurulan yapının içindeki kurutma sistemiyle birlikte cennet hurmaları doğal ve hijyenik ortamda kurutuluyor. Güneş, yağmur, rüzgardan etkilenmeyen cennet hurmaları daha güzel bir tada sahip oluyor" şeklinde konuştu. - DENİZLİ