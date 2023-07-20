Honaz Belediyesi Yaz Futbol Okulu İkinci Yılında

Honaz Belediyesi ve Honaz spor işbirliği bünyesinde başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen yaz futbol okuluna vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Honaz Belediyesi "Yaz Futbol Okulu" ilk antrenmanı Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in katılımı ile başladı. Çocukların yaz tatilini verimli geçirmesini, bunun yanı sıra gelecek yıllarda Türk futboluna hizmet edecek oyuncuları yetiştirmeyi hedefleyen Honaz Belediyesi "Yaz Futbol Okulu", yaz tatili süresince devam edecek.

Honaz Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Yaz Futbol Okulu" Honaz'ın 22 mahallesinden 225 öğrencinin katılımıyla başladı. Yaz futbol okuluna 2006-2010 doğumlu çocuklar, 3 antrenörün gözetiminde eğitim görecekler. Öğrenciler, çevre mahallelerden Belediye'nin sağladığı ücretsiz servislerden faydalanacaklar.

Yaz futbol okulu hakkında açıklama yapan Honaz spor Kulüp Başkanı İsmail Özülke, bu kurstaki en büyük amaçlarının çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve çocukların zihinsel gelişimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerinin de tamamlanmasını olduğunu kaydetti. Özülke ayrıca desteklerinden ötürü Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e de teşekkür etti.

"Spor Dostluk ve Kardeşliktir"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise, sporun evrensel boyutlardaki değerlerini çocuklara ve gençlere aşılamak; kardeşlik, dostluk ve takım ruhuyla hareket edebilme gibi günümüz gerekliliklerini içeren alışkanlıklarını kazandırmak için futbol ve birçok spor çalışmasını desteklediklerini söyledi. Başkan Kepenek; "Spor Dostluk ve Kardeşliktir teması ile bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Yaz Futbol Okulu etkinliğimiz ile yaz tatili süresince geleceğimiz olan çocuklarımızın spora yönelmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Alanında uzman antrenörler gözetiminde eğitim görecek olan çocuklarımız, ilçemizin 22 mahallesinden ücretsiz servislerimiz ile stadyuma gelecekler. Çocuklarımızın yaz futbol okulunda keyifli zaman geçirmeleri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Geleceğin yıldız adaylarının heyecanı ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

Başkan Yüksel Kepenek yapılan antrenmanı seyrederek, futbol sevdalısı miniklere başarılar diledi ve anne babalarıyla sohbet etti. - DENİZLİ