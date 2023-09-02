Denizli'deki trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Honaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 43 kişin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmada iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Eylül 2023 günü saat 03.50 sıralarında Denizli-Honaz-Dereçiftlik Mahallesi Denizli Ankara Karayolu Ankara istikameti Cezaevi kavşağı mevkiinde, 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsü seyir halinde bulunduğu esnada, karşı şeritten gelen 34 DZP 704 çekici ve 06 CJE 049 dorse plakalı tırın orta refüjü kırarak karşıya geçmesi ve yolcu otobüsüne çarpması sonucunda trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan 48 kişiden 42'si yaralanmış, 6 kişi vefat etmiştir. Olayla ilgili derhal soruşturmaya başlanmış olup iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" denildi. - DENİZLİ