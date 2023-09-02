Denizli'de düğüne giden otobüsün karıştığı trafik kazasında 6 kişi öldü

Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen tır otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de düğüne gidenleri taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 6 kişi ölürken 42 kişi de yaralandı. Vefat eden vatandaşların kimlik belirleme çalışması sürerken kaza yeri de havadan insansız hava aracıyla görüntülendi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde Afyonkarahisar Karayolu üzerinde kontrolü kaybolan kum yüklü karayolları tırı bariyerlere çarparak karşı şeritte seyir halinde olan otobüse çarptı. Çarpma etkisiyle iki araç da yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri'ye düğüne gittiği tespit edilen otobüste kimlikleri henüz tespit edilemeyen 5 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken şoförle birlikte 42 kişi de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 1 yaralı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken, kaza yeri de havadan görüntülendi.