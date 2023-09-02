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Denizli'de kum yüklü kamyonun çarptığı otobüste 6 kişi öldü

Yaşam Haberleri

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, çok sayıdaki kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, çok sayıdaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Yaşam

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