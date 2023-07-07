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Denizli'de Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Görev Başında

Denizli'de Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Görev Başında

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Denizli'de jandarma komando ve asayiş timleri, yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda önleyici devriye görevi yürütüyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ile jandarma asayiş ekipleri, ormanların bulunduğu Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yoğun tedbir aldı. Yaklaşık 50 komando, kent için büyük öneme sahip Honaz Dağı Milli Parkı'nda olası yangınlara karşı tam teçhizatlı devriye görevi yürütüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentteki ormanlık alanların kontrolünü sürdürüyor. Ormanlık alanlar, dron ile de havadan kontrol ediliyor.

Denizli'de jandarma komando ve asayiş timleri, yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda önleyici devriye görevi yürütüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ile jandarma asayiş ekipleri, ormanların bulunduğu Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yoğun tedbir aldı.

Yaklaşık 50 komando, kent için büyük öneme sahip Honaz Dağı Milli Parkı'nda olası yangınlara karşı tam teçhizatlı devriye görevi yürütüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentteki ormanlık alanların kontrolünü sürdürüyor.

Ormanlık alanlar, dron ile de havadan kontrol ediliyor.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Jandarma Komando Denizli Güncel Haberler

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