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Denizli'de Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçarken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.