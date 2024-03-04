Denizli'nin Honaz ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ramazan Gökçen (62) hayatını kaybetti. Gökçen'in kullandığı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Denizli'nin Honaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Gökçen (62) idaresindeki 20 U 5660 plakalı hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi Ovacık Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gökçen'in hayatını kaybettiğini belirledi.