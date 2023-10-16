Denizli'de Kahvehanede Silahlı Kavga: 1 Ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde kahvanede oturan bacanağını 5 el ateş ederek öldüren şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, Denizli'nin Honaz ilçesi Yeni Mahalle çarşı meydanında bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antakya'da yaşayan Galip Aldırma, taziye ziyareti için geldiği Honaz'da akrabası Cabbar A. ile birlikte meydandaki kahvehaneye oturdu. Galip Aldırma ile Denizli il merkezinde ikamet eden bacanağı arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Şüpheli bacanak, alacaklı olduğu bacanağına 5 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı kavgaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Galip Aldırma, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine, hafif yaralanan akrabası ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Galip Aldırma hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli bacanağın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. - DENİZLİ