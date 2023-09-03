Denizli'de düğüne giden otobüse kum yüklü tır çarptı: 5 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun otobüse çarpması sonucunda hayatını kaybeden 7 kişiden 5'i İzmir'de toprağa verildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde dün saat 03.50'de Bekir Atman'ın kullandığı 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, bariyerleri parçalayarak karşı yönden gelen İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı. Çarpma etkisiyle iki araç da yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 vatandaş da kaldırıldıkları hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada vefat eden Bahar Şahar (50), Engin Güler (70), Derya Can (54), Emel Özcan (66) ve eşi Necati Özcan'ın (67) cenazeleri memleketleri İzmir'e getirildi ve Menderes Barbaros Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Özcan çifti düğün için Almanya'dan geldi

Kazada hayatını kaybeden Emel Özcan ve eşi Necati Özcan'ın 40 yıldır Almanya'da yaşadıkları öğrenilirken, yeğenlerinin düğüne katılmak için 10 gün önce İzmir'e geldikleri öğrenildi. - DENİZLİ