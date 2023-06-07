Denizli Honaz'da Elektronik Sigara ve Tütün Ürünleri Operasyonu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Honaz ilçesinde yaptığı operasyonlarda elektronik sigara malzemeleri ve tütün ürünleri ele geçirdi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri yaptığı operasyonda elektronik sigara malzemeleri ve tütün ürünleri ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Honaz ilçesinde jandarma ekipleri yaptığı 2 ayrı operasyonda, 1 adet elektronik sigara, 201 paket elektronik sigara kartuşu, 11 bin 150 gram kıyılmış sarmalık tütün, 29 bin adet bandrolsüz boş makaron, 6 paket sigara sarma kağıdı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ