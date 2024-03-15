Salih Öğütcen kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Honaz Belediye Başkan adayı Salih Öğütcen kaç yaşında, nereli?
Salih Öğütcen kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Honaz Belediye Başkan adayı Salih Öğütcen kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Honaz Belediye Başkan adayı olan Salih Öğütcen hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Salih Öğütcen'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Salih Öğütcen kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Honaz Belediye Başkan adayı Salih Öğütcen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SALİH ÖĞÜTCEN KİMDİR?
Salih Öğütcen, Yeniden Refah Partisi Denizli- Honaz Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Honaz Belediye Başkan adayı Salih Öğütcen emeklidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.