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Denizli'de düğünde tabancayla havaya ateş açan 23 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir düğünde tabancayla havaya ateş açan 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.