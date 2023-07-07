Üye Girişi
Haberler
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Honaz Dağı Milli Parkı'nda Yangın Önlemleri Alıyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Honaz Dağı Milli Parkı'nda Yangın Önlemleri Alıyor

Güncel Haberler

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, Honaz Dağı Milli Parkı'nda nöbet tutup, olası yangınlara karşı devriye atıyor. Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da kontrol edip, kimlik kontrolü yapıyor.

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, Honaz Dağı Milli Parkı'nda nöbet tutup, olası yangınlara karşı devriye atıyor. Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da kontrol edip, kimlik kontrolü yapıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Toros Dağları Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title