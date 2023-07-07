Denizli İl Jandarma Komutanlığı Honaz Dağı Milli Parkı'nda Yangın Önlemleri Alıyor
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, Honaz Dağı Milli Parkı'nda nöbet tutup, olası yangınlara karşı devriye atıyor. Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da kontrol edip, kimlik kontrolü yapıyor.
DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, Honaz Dağı Milli Parkı'nda nöbet tutup, olası yangınlara karşı devriye atıyor. Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da kontrol edip, kimlik kontrolü yapıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel