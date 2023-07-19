Denizli Honaz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, zamanında müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıkaraçay Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru ortaların tutuşmasıyla başlayan yan örtü yangınına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 52 personel ile karadan ve havadan müdahale edildi.

Orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ