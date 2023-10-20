Denizli'de Cennet Hurması Hasat Sezonu Başladı

Denizli'de üretim alanları her geçen gün artan cennet hurmasında hasat sezonu başladı. Bölgeye has aroması ve lezzeti sayesinde büyük talep gören cennet hurmasında bu yıl 20 tona yakın hasat yapılması bekleniyor.

Binlerce dönüm ekili alanıyla Türkiye'nin cennet hurması ihracatının yüzde 80'lik kısmını karşılayan Denizli'nin Honaz ilçesinde hasat heyecanı başladı. Tam olarak olgunlaşmamış cennet hurmalarını ağaç dallarından tek tek toplayan üreticiler, mevsimlik tarım işçilerinin yardımıyla 1 yıldır emek verdikleri ürünlerini kasalara diziyor. Kasalara doldurulan hurmaların bir bölümü yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketicilere arz edilirken, ürünün bir bölümü ise sevilerek tüketilen kuru hurma elde etmek için evlere getirilerek işleniyor.

Yaş ve kuru olmak üzere iki çeşitten oluşan cennet hurmasının Denizli'deki üretim alanları ise her yıl gittikçe artıyor. Hurmanın en çok yaygın olduğu yerler arasında Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri yer alıyor. Genellikle yaş ve kuru olarak tüketilen hurmanın kilogramı yaş olarak 10 ila 15 TL civarında iken, kurutulduğu zaman ise değeri yaşından 10 kat daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Yüksek kalitesi ve aroması nedeniyle ülke ihracatının yarısından fazlasını karşılayan Denizli'de bu yıl 20 tona yakın cennet hurması hasadının yapılacağı ve hasadın Kasın ayının ortalarına kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi. - DENİZLİ