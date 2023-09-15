Honaz Belediyesi Oturma Banklarıyla Halkın Beğenisini Kazandı

Honaz Belediyesi'nin ilçe merkezi ve çevre mahallelerde halkın kullanımına sunduğu banklar, büyük beğeni kazandı.

Honaz Belediyesi, ilçede bulunan cami, hastane gibi kurumlar ile cadde, sokak ve parklara oturma bankları yerleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince oturma banklarının dağıtımına başlandığı belirtilen açıklamada, "Belediyemiz tarafından satın alınan oturma banklarının dağıtımına başlandı. Bu kapsamda ilçedeki camiler, hastane ve sağlık ocakları ile birçok cadde, sokak ve parklara banklar bırakıldı. Toplamda şu ana kadar 150 oturma bankı desteği verildi" denildi.

Cami, hastane gibi çeşitli kurumlar ile cadde ve sokaklara yönelik bank desteklerinin devam edeceği belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Vatandaşlarımızın cami ve hastane çıkışlarında veya park ve caddelerde istirahat ederken rahat etmelerini sağlamak amacıyla oturma bankları desteğinde bulunduk. Ekiplerimizde araçlarla götürülen banklar belirlenen yerlerde uygun alanlara monte ediliyor. Belediye Başkanlığımıza iletilen talepler, imkanlar ölçüsünde karşılanıyor" diye konuştu.