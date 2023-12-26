Denizli'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Hayil Kaygılı hayatını kaybetti. Kazada traktörün altında kalan Kaygılı'nın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Halil Kaygılı'nın (48) kullandığı 20 H 7767 plakalı traktör, Karateke Mahallesi Honaz Tüneli Ovacık bağlantı yolu yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Kaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaygılı'nın traktör altında sıkışan cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.