DEVA Partisi Honaz adayı Sinan Tiymur kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Honaz belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Honaz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Honaz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Honaz Belediye Başkan Adayı Sinan Tiymur kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SİNAN TİYMUR KİMDİR?

Sinan Tiymur, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Honaz belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HONAZ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Honaz adayı belli oldu. DEVA Partisi Honaz Belediye Başkan Adayı Sinan Tiymur oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.