Bursa ve çevre illerde YKS heyecanı Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Bursa'da sınav yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek öğrenciler salonlara alındı.

Öğrenciler sınav yerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı ücretsiz ulaşım hakkını kullanarak da ulaşırken, aileler çocukları için okul dışında dua etti.

Eskişehir

Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'ndeki fakültelerde öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Binaların girişinde ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtıldı. Kovid-19 tedavisi gören öğrenciler ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak sınava gireceklere binalara yerleştirildi.

Velileri ise salonların dışında çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Kütahya

Kütahya'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Sınav için gelen ve sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına gelen öğrencilere girişte maske ve ıslak mendil verildi.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise okul dışında çocuklarının sınav heyecanlarına ortak oldu. Bazı veliler okul dışında Yasin Suresini okudu.

Çanakkale

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. Veliler ise çocuklarını dışarıda bekledi.

Balıkesir

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Rahmi Kula Anadolu Lisesinde, öğrenciler maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Veliler ise çocuklarını okulun dışında beklemeye başladı.

Yalova

Yalova'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girecek öğrenciler, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte sınava girecekleri okul önlerine geldi.

Okul girişinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kontrolden geçirilen öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.

Yalova Anadolu Lisesinde sınava girecek öğrenciler de Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde içeri alınırken, aileleri ise dışarıda beklemeye başladı.

Sınav için görev alan ekipler, 09.30 itibariyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması için denetimlere başladı.

Kaynak: AA