BU KİTABI OKUYAN KAZANIYOR Ardıç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kocaardıç'ın 'İçinde Zenginlik Var' adlı kitabı çok yakında raflarda yerini alacak.

27 yaşındaki genç iş insanının, iş kurmak isteyenlere yol göstermeyi hedefleyerek kaleme aldığı kişisel gelişim kitabı Türkçe ve İngilizce olarak basılacak. Kocaardıç, "Genç, mücadele etmekten çekinmeyen, doğru yatırımlar yapmak isteyen, markalarını nesilden nesile aktarmayı hedefleyenlere pusula olacak bir kitap yazdım." diyerek kitabının içeriği hakkında bilgi verdi. Kitap, 1000 fazla kitabevinde, online platformlarda ve yurtdışında da satışa sunulacak.& ;& ; Kaynak: Snob Magazin