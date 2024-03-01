TOGÜ Öğrencileri Gazze için Koreografi Sundu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, Gazze için koreografi sundu.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü stadyumunda bir araya gelen öğrenciler, Gazze ile dayanışma için koreografi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 250 öğrenci Filistin haritasını oluşturdu ve İngilizce olarak GAZA yazdı.