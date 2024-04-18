GAÜN ve 5. Zırhlı Tugay İngilizce eğitimi için iş birliği protokolü imzaladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personeline verilecek İngilizce eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜN Senato Odası'nda, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı personellerine Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilecek İngilizce eğitimi için protokol töreni düzenlendi.

Törende konuşan 5'inci Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, eğitim ile ilgili iş birliklerini önemsediklerini belirtti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise protokolün hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra verilecek eğitim için düzenlenen protokol imzalandı.