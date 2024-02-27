Mistral, Microsoft ile stratejik ortaklık kurarak yeni yapay zeka modelini duyurdu

Mistral, Microsoft ile önemli bir stratejik ortaklık kurarak işletmeler için en yeni ve en büyük modeli şeklinde nitelediği Mistral Large yapay zeka modelini duyurdu. Şirket, bu büyük modelin Gemini ve GPT gibi modellere karşı iyi bir performans sergilediğini iddia ediyor.

Mistral Large'dan ne bekleyebiliriz?

Bugünden itibaren kullanıma sunulan Mistral Large metin anlama, dönüştürme ve kod oluşturma dahil olmak üzere karmaşık çok dilli akıl yürütme görevlerini ele alabilen bir metin üretim modeli olarak tasarlandı.

Şirket tarafından paylaşılan MMLU benchmark sonuçlarına göre bu model, GPT-4'ten sonra API aracılığıyla genel olarak sunulan ikinci en iyi model olacak şekilde performans sergiliyor.

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Mistral, büyük modelin öncelikle API aracılığıyla kullanılabilir olacağını ancak Microsoft ile yapılan yeni ortaklık sayesinde Azure AI aracılığıyla da sunulacağını belirtiyor. Şirket ayrıca, sunduğu yeni ortaklıkla ilgili olarak işletmelerin ne sunduğuna dair bir fikir edinmelerine yardımcı olacak bir sohbet uygulaması da yayınladı.

Çok dilli bir model olarak Mistral Large, sadece İngilizce değil aynı zamanda Fransızca, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca gibi diğer dillerde de yerel akıcılıkla metin anlayabiliyor, akıl yürütebiliyor ve üretebiliyor.

Google ve OpenAI gibi diğer şirketlerin de çok dilli modeller sunduğu ancak Mistral'in tüm diller için gramer ve kültürel bağlamı nüanslı şekilde de anlayabilme yetisine sahip olduğunu vurgulayarak daha iyi sonuçlar elde edeceğini belirtiyor.

Modelin 32K belirteçlik bir bağlam penceresi bulunuyor. Büyük belgeleri işleyebiliyor ve bilgileri hatırlayabiliyor. Ayrıca, geliştiricilere kendi moderasyon politikalarını ve yerel işlev çağrılarını tasarlamalarına olanak tanıyan kesin talimatları takip etme özelliğine sahip.

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Mistral Large'ın canlıdayken nasıl performans göstereceğini, özellikle 1 milyon belirtece kadar destek sunan Gemini 1.5 gibi daha büyük modellerle karşılaştırıldığında göreceğiz. Mistral, yeni büyük modelin rakip modellere karşı oldukça iyi bir iş çıkardığını iddia ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.