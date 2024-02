NOW ne demek? NOW anlamı ne (İngilizce)?

Dizi, film, program ve haberleriyle Türkiye'nin en çok izlenilen ve en çok sevilen kanallarından FOX, çok yeni ismi NOW ile izleyicisiyle buluştu. Peki, NOW ne demek? NOW anlamı ne (İngilizce)?

FOX TV KAPANDI MI?

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, isim değişikliyle ilgili şunları aktardı:

"Yenilenen ismi NOW ile yayın hayatına devam edecek olan FOX, Türkiye'nin en çok izlenen, en çok sevilen kanallarından biri. 2007 yılından beri izleyicimizle güven ve samimiyete dayalı ilişkimizi hep koruduk. Sadece ismimizin değiştiği ve FOX'un yeniden markalaşması olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte yayın politikamızı koruyarak, bağlı olduğumuz değerlere sadık kalarak, izleyicilerimizi sevdikleri içeriklerle buluşturmaya aynı şekilde devam edeceğiz."

Bugün itibariyle FOX, NOW adı ile yayın hayatına devam ediyor.

NOW NE DEMEK?