Üye Girişi
Haberler

Rahman Şeker kimdir? AK Parti Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Rahman şeker kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Rahman Şeker kimdir? AK Parti Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Rahman şeker kaç yaşında, nereli? Rahman Şeker, 1988 Antalya doğumlu bir iş adamı ve AK Parti'nin Antalya-Kemer Belediye Başkan adayıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme-Ekonomi bölümünden mezun olan Şeker, Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde İşletme Lisansüstü Diploma programını ve Boston'da Babson College'da MBA programını tamamlamıştır.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Kemer Belediye Başkan adayını araştırıyor. Rahman Şeker'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Rahman Şeker kimdir? AK Parti Antalya-Kemer Belediye Başkan adayı Rahman şeker kaç yaşında, nereli?

RAHMAN ŞEKER KİMDİR?

  • 1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Rahman Şeker, eğitim hayatına Antalya'da başlamış ve üniversite eğitimi için İstanbul'a gitmiştir.
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme-Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Amerika'nın Kaliforniya Üniversitesi'nde İşletme Lisansüstü Diploma programını tamamlamıştır.
  • Daha sonra Boston'da Babson College'da MBA (Master of Business Administration) programını başarıyla tamamlayarak uluslararası alanda nitelikli bir eğitim almıştır.
  • Türkiye'ye döndükten sonra iş dünyasında etkin rol oynayan Rahman Şeker, yönetim kurulu üyesi olduğu EK-ŞE grubun (Sailor's Beach Hotel) yanı sıra 2015 yılında kurduğu hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Şekerzade şirketinin yöneticiliğini icra etmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Rahman Şeker kimdir? AK Parti Antalya-Kemer Belediye Başkan adayı Rahman şeker kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Kemer Gündem Yaşam Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Rıza Sümer kimdir? AK Parti Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer kaç yaşında, nereli? Jülide Gençer kimdir? Memleket Partisi İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Jülide Gençer kaç yaşında, nereli? Burhan Asaf Şafak kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak kaç yaşında, nereli? Hamit Nişancı kimdir? Memleket Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı kaç yaşında, nereli? Rahman Şeker kimdir? AK Parti Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Rahman şeker kaç yaşında, nereli? Erdal Gümüştekin kimdir? Memleket Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Erdal Gümüştekin kaç yaşında, nereli? Levent Metin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Levent Metin kaç yaşında, nereli? Dilek Ete kimdir? Memleket Partisi İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Dilek Ete kaç yaşında, nereli? İsa Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kaç yaşında, nereli? Mutlu Ulutaş kimdir? AK Parti Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Osman Zeki Ergin kimdir? Memleket Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Osman Zeki Ergin kaç yaşında, nereli? Hatice Çevik Yallı kimdir? Memleket Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Hatice Çevik Yallı kaç yaşında, nereli? Halit Özkarataşlıoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Halit Özkarataşlıoğlu kaç yaşında, nereli? Hatice Sekmen kimdir? AK Parti Antalya-İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title