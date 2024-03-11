Rahman Şeker kimdir? AK Parti Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Rahman şeker kaç yaşında, nereli?
Rahman Şeker kimdir? AK Parti Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Rahman şeker kaç yaşında, nereli? Rahman Şeker, 1988 Antalya doğumlu bir iş adamı ve AK Parti'nin Antalya-Kemer Belediye Başkan adayıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme-Ekonomi bölümünden mezun olan Şeker, Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde İşletme Lisansüstü Diploma programını ve Boston'da Babson College'da MBA programını tamamlamıştır.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Kemer Belediye Başkan adayını araştırıyor. Rahman Şeker'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Rahman Şeker kimdir? AK Parti Antalya-Kemer Belediye Başkan adayı Rahman şeker kaç yaşında, nereli?
RAHMAN ŞEKER KİMDİR?
- 1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Rahman Şeker, eğitim hayatına Antalya'da başlamış ve üniversite eğitimi için İstanbul'a gitmiştir.
- İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme-Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Amerika'nın Kaliforniya Üniversitesi'nde İşletme Lisansüstü Diploma programını tamamlamıştır.
- Daha sonra Boston'da Babson College'da MBA (Master of Business Administration) programını başarıyla tamamlayarak uluslararası alanda nitelikli bir eğitim almıştır.
- Türkiye'ye döndükten sonra iş dünyasında etkin rol oynayan Rahman Şeker, yönetim kurulu üyesi olduğu EK-ŞE grubun (Sailor's Beach Hotel) yanı sıra 2015 yılında kurduğu hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Şekerzade şirketinin yöneticiliğini icra etmektedir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.