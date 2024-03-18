Üye Girişi
Haberler

Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı

Güncelleme:

Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde İngilizce sınıfı öğrencileri, 'Ramazan paylaşmaktır' etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kolisi hazırladı. Öğrencilerin bu projeye olan ilgisi, onların eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve ahlaki olarak da kendilerini geliştirdiklerinin göstergesidir.

Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri, "Ramazan paylaşmaktır" etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde ramazan ve yardımlaşma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İngilizce sınıfı öğrencilerinin hazırladığı yardım kolisi ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngilizce eğitmeni Canfidan Er, öğrencilerin büyüklere de örnek olacak davranış sergilediğini belirterek, "Öğrencilerin bu projeye olan ilgileri, onların eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve ahlaki olarak da kendilerini geliştirdiklerinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Gençlik Niğde Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
title